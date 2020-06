"So kann ich nicht helfen": Publikumsliebling Pawel Pietak macht in Springe Schluss

Sieben Jahre lang ist Pawel Pietak der absolute Publikumsliebling in Springe gewesen. Eine langwierige Verletzung zwingt den Rechtsaußen der HSG Deister-Süntel jetzt zum abrupten Karriereende. „Ich habe mich sonst körperlich noch fit gefühlt“, sagt der 38-Jährige. Doch seit Anfang des Jahres hatte sich durch Probleme mit dem Fersenknochen immer wieder die Achillessehne entzündet. „So kann ich den Jungs auf der Platte nicht helfen“, sagt der Pole und betont: „Ich will nicht nur deshalb spielen, weil ich Pawel Pietak bin.“

Der Pole wurde sportlich und menschlich ein Volltreffer, und die erste Saison am Deister wurde der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die 2015 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ihre Krönung fand. Zwischen Pietak und den Fans entwickelte sich in all den Jahren eine besondere Beziehung. Wenn er mit einem Heber oder Dreher mal wieder den gegnerischen Torhüter genarrt hatte, gab es Sprechchöre von den Rängen.

Stets ein Lächeln auf den Lippen

„Das ist eine geile Sache, wenn die Zuschauer hinter dir stehen“, schwärmt Pietak über die Stimmung an der Harmsmühlenstraße. Auch neben dem Spielfeld war der Pole ein echter Sympathieträger und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen.

Nach dem Rückzug der Handballfreunde aus der 3. Liga vor zwei Jahren schien die Zeit des früheren Handballprofis am Deister eigentlich vorbei. „Ich hatte schon fast woanders unterschrieben“, verrät er. Springes früherer Manager Dennis Melching, in dessen Firma Pietak inzwischen arbeitet, überzeugte ihn mit den Worten „du bist ja mittlerweile fast ein ­Ur-Springer“.