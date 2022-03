PCR-Test positiv: BVB-Abwehrchef Mats Hummels in Corona-Quarantäne

Borussia Dortmund muss vorerst auf Mats Hummels verzichten. Wie der BVB am Dienstagabend mitteilte, begibt sich der Abwehrchef nach einem positiven PCR-Test in Corona-Quarantäne. Hummels hatte sich bereits zuvor nach Erkältungssymptomen isoliert und nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Gleiches gilt für seinen Defensivkollegen Raphael Guerreiro, bei dem das Testergebnis bereits im früheren Verlauf des Tages positiv ausgefallen war. Das Duo wird der Mannschaft somit mindestens in der Bundesliga-Partie am kommenden Sonntag gegen Arminia Bielefeld fehlen. Schon drei Tage später steht dann das Nachholspiel gegen das ebenfalls von Corona-Infektionen geplagte Mainz 05 auf dem Programm.

