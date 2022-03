Peace-Zeichen im Mittelkreis, Ukraine-Jacken, Trikot-Botschaft: Erneut große Solidarität in der Bundesliga

Am zweiten Samstag in Folge haben die Vereine und Fans der Bundesliga der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht. In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb, auch an den Eckfahnen wehte die ukrainische Flagge. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: "Beendet den Krieg! Stop the war!" Bei der Gedenkminute trugen die Bayern-Profis blaue und gelbe Trainingsjacken. Anzeige

"Es fällt einem schon sehr schwer, den Fokus auf den Fußball zu lenken bei den grausamen Bildern, die man Tag für Tag von diesem Krieg sieht", sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn bei Sky. "Wir haben uns alle nicht vorstellen können, dass wir so etwas in Europa sehen. Der Krieg muss aufhören." Die Gedanken seien "bei den Menschen" in der Ukraine. Kahn berichtete zudem dass der Klub 100.000 Euro an eine Spendenaktion von SOS-Kinderdörfer gespendet habe.

Im Berliner Olympiastadion bei der Partie von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt waren die Anzeigetafeln und die Banden in den ukrainischen Landesfarben gefärbt. In mehreren Sprachen stand das Wort "Frieden" darauf.

Peace-Zeichen ziert Wolfsburger Mittelkreis

In Wolfsburg waren beim Spiel des VfL gegen Union Berlin Eckfahnen mit dem "Peace"-Zeichen zu sehen, auch der Mittelkreis wurde durch zwei weitere Kreidestriche zum Friedens-Symbol erweitert. Auf den Werbebanden stand die Aufforderung, den Krieg zu beenden. Auf den Trikots der Wolfsburger war ebenfalls das "Peace"-Zeichen zu sehen statt des Logos von Hauptsponsor VW.

Mehrere Vereine hatten zudem eine Spendenaktion gestartet. In Berlin wurde die Hertha-Fangruppe vorgestellt, die mit Lastwagen Hilfsgüter an die ukrainische Grenze bringt.

DFL spendet eine Million Euro

Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte ihr Engagement für die Opfer und Betroffenen des Krieges zuletzt noch einmal verstärkt. So spendete der Dachverband eine Million Euro zur humanitären Unterstützung. Die Summe entspricht dem Betrag, den die DFL vom russischen Medien-Unternehmen Match TV für die Übertragung der in dieser Saison noch ausstehenden Spiele erhält. Auf eine Kündigung des Vertrages verzichtete die Liga zwar, stellte für die Fortführung der Zusammenarbeit jedoch klare Bedingungen. Im Falle einer Zensur der an diesem Wochenende in Richtung der Ukraine gesendeten Botschaften aus den Stadien, wäre der Vertrag beendet. Auch das DFL-Logo wurde in blau und gelb gefärbt.



Seit der russischen Invasion in der Ukraine vor gut einer Woche hatte es von den Klubs zahlreiche Gesten der Solidarität mit dem überfallenen Land gegeben. Diese reichten von der Einfärbung der Klub-Wappen in ukrainischen Landesfarben, ersten Schweigeminuten bis zu finanzieller Unterstützung. Auch einige Spieler hatten persönlich ein Zeichen gesetzt. Beispielsweise war Bayern-Stürmer Robert Lewandowski bereits am vergangenen Wochenende beim 1:0 der Münchner bei Eintracht Frankfurt mit einer Armbinde in blau und gelb aufgelaufen.