Pech für Dresdner Hindernisläufer Bebendorf bei Team-EM

Dresden. Der Dresdner Hindernisläufer Karl Bebendorf klebte bei der Team-Europameisterschaft im polnischen Chorzow ein wenig das Pech an den Schuhen. Der 25-Jährige vom DSC stürzte über 3000 Meter Hindernis im Gerangel in der vorletzten Runde nach dem Wassergraben und kam damit außer Tritt. Am Ende belegte der Schützling von Dietmar Jarosch in einem Bummelrennen in 8:40,93 Minuten den fünften Platz. Es siegte der Spanier Fernando Carro in 8:38:67 Minuten vor dem Franzosen Mehdi Belhadj (8:40,03) und dem Italiener Asama Zoghlami (8:40,41).

