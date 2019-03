Pech im Abschluss: Timo Kastening kann bei Länderspiel-Debüt noch nicht überzeugen

Debüt-Tor aus 40 Metern

Von Beginn an durfte Kastening ran. Es dauerte bis er die erste wirklich gefährliche Situation in der Düsseldorfer Halle hatte. Nur wenige Ballaktionen und viel Abwehrarbeit bestimmten sein Spiel. Der Knoten platzte nach elf Minuten. Seinen ersten Treffer für die Nationalmannschaft warf der 23-Jährige aus der eigenen Hälfte ins leere Schweizer Tor. Das 2:2 in einem Spiel, in dem beide Teams in der Offensive nicht wirklich überzeugen konnten.