Pech mit spanischen Schiris: RB Leipzigs Assistent Robert Klauß sieht Rot

Leipzig. So richtig Freunde werden RB Leipzig und die Schiedsrichter aus Spanien wohl nicht mehr. In der umkämpften Schlussphase gegen Benfica Lissabon wurden die Szenen im Gästestrafraum immer unübersichtlicher. Die Bank der Gastgeber ging stets mit und sprang ein ums andere Mal auf. Referee Jesús Gil Manzano machte da nicht mit.

Im vorletzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase empfing RB Leipzig am 27. November die portugiesische Elf von Benfica Lissabon. In einem mitreißenden Endspurt holten die Roten Bullen einen 0:2-Rückstand auf und holten den dringend benötigten Punkt um Erreichen des Achtelfinales. ©

Er lief zur RB-Seite und suchte sich ausgerechnet Co-Trainer Robert Klauß aus der Menge und zeigte dem Nagelsmann-Assistenten die rote Karte. Was Manzano in der Hektik ahndete und warum er sich ausgerechnet den 34-Jährigen herauspickte, blieb zunächst unklar. Es kann nur um Gesten gegangen sein, unflätige Worte waren in dem Lärm der Schlussminuten nicht mehr zu verstehen.