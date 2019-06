Pedjas letzte große Mission: Waspo-Star Jokic beendet nach Final 8 seine internationale Karriere

Zuletzt hat sich Jokic nach der Niederlage gegen Spandau 04 im Kampf um die Meisterschaft den Bart abgenommen. Inzwischen sieht er wieder wie ein unerschrockener Draufgänger aus. Der 36-Jährige ist körperlich bestens in Schuss. „Und mehr Erfahrung und Klasse kannst du in einen einzelnen Spieler nicht packen“, lobt der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker. Doch Ende der vergangenen Saison, nach dem Titelgewinn mit Waspo, hat Jokic gespürt, dass es allmählich Zeit wird für ihn: „Es ist weniger eine Frage der Physis als der Psyche. Das ist schon meine 21. Saison, es ist ganz normal.“

Wenn der Centerverteidiger von seiner langen Karriere berichtet, braucht er nicht viele Worte. Er gestikuliert umso mehr, breitet die Arme dabei oft weit aus. Ähnlich ist es im Wasser, da ist es seine Aufgabe, sich Platz zu verschaffen. Vergleichen lässt sich Jokics Job mit einem Schlepper im Hafen. Es geht aber darum, den Gegner in eine möglichst schlechte Position zu ma­nö­vrie­ren. Es ist ein Schieben und Zerren und erfordert viel Kraft, zumal es stets die größten Brecher sind, die als Center einlaufen. „Wenn man bei diesem Bild bleibt, haben wir mit Pedja seit vier Jahren eine Luxusjacht in der Flotte“, sagt Seidensticker.

Vier Olympische Spiele hat „Pedja“, wie er gerufen wird, bestritten. Mit dem Team Serbien/Montenegro gab es 2004 Silber in Athen, dann noch dreimal Platz vier mit den seit 2006 allein startenden Montenegrinern. Weltmeister wurde Jokic 2005 in Montreal, 2008 gab es EM-Gold. „Olympiasilber und die EM waren wohl die größten Erfolge“, sagt Jokic. Er grübelt einen Moment, denkt an die vielen weiteren Titel und ist sich erst dann sicher. „Ja, doch, das waren sie.“ Nach den Spielen in Rio 2016 trat er aus dem Nationalteam zurück.

In seiner Heimat, die nur knapp 700 000 Einwohner zählt, ist Jokic längst ein Star. In Hannover hingegen kann er sich unbehelligt bewegen, in Linden fühlt er sich wohl. „Es ist perfekt für mich“, sagt er und lobt vor allem den Espresso in seinem Stammlokal Bei Jacqueline.

Zwei Jahre wird er mindestens noch für die Sharks spielen und deren jungen Talenten in der Bundesliga helfen. Etwas mehr Zeit wird ihm und Gemahlin Alexandra wohl bleiben für das geliebte Reisen, in Deutschland hat er schon fast alle größeren Städte besucht. Was danach kommt, das weiß Jokic noch nicht. „Es liegt zu sehr in der Zukunft“, sagt er schmunzelnd. Womöglich hängt er noch eine Saison dran oder wird Trainer in Hannover, vielleicht zieht es ihn aber auch weiter. Um Wasserball, so viel steht fest, wird sich jedoch weiter alles drehen. „Das ist mein Leben“, sagt Predrag Jokic. Waspo-Trainer Karsten Seehafer sähe es gern, wenn er bliebe: „Es ist uns eine Ehre, diesen immer vorbildlichen und großen Sportler bei uns zu haben.“