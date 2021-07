"Unglaublich und einzigartig": Spanien-Juwel Pedri als bestes Talent der EM ausgezeichnet

Wirklich überraschend war diese Kür nicht mehr, denn der blutjunge Spanier knüpfte bei der Europameisterschaft nahtlos an die tollen Leistungen an, die er zuvor in seiner ersten Saison bei Barca gezeigt hatte. Obwohl er erst im März in der Seleccion debütierte, setzte der spanische Trainer Luis Enrique voll und ganz auf die Qualitäten des auf der Kanareninsel Teneriffa geborenen Youngsters - dieser gab ihm recht; Pedri war zwar an keinem Tor direkt beteiligt, erwies sich aber als Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Iberer, die erst im Halbfinale am späteren Turniersieger gescheitert waren.