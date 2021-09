Peking in weite Ferne gerückt: Bob-Ass Oelsner verliert Nominierungs-Rennen

Dresden. Für den Oberbärenburger Bob-Piloten Richard Oelsner ist eine Teilnahme an den Winterspielen in Peking erst einmal in weite Ferne gerückt. Der 26-jährige WM-Fünfte von 2020 hat die Ausscheidung gegen den Bad Feilnbacher Christoph Hafer auf der Bahn in Winterberg verloren. Beide fuhren unter Wettkampfbedingungen Selektionen im Zweier und Vierer um den noch freien Platz im Weltcupteam aus. Anzeige

Im Zweier ließen Hafer und Anschieber Matthias Sommer den Sachsen, der mit Anschieber Georg Fleischhauer antrat, in allen vier Läufen überraschend hinter sich. Im Vierer ging es deutlich enger zu, doch am Ende hatte Hafer erneut klar die Nase vorn. Bundestrainer René Spieß sagte: „Richard Oelsner konnte im Vorfeld wegen einer Fußverletzung nicht optimal trainieren, so dass es im Zweier eine deutliche Sache wurde. Im Vierer war es ein spannender Kampf bis zum vierten Lauf, aber am Ende hat sich Christoph mit über drei Zehnteln durchgesetzt und sich damit die ersten drei Weltcups gesichert.“

Zwar wird auch Oelsner am kommenden Montag mit zu den Trainingswochen nach Peking fliegen, bekommt allerdings weniger Chancen. „Christoph wird die geplanten Wettkämpfe im Zweier und Vierer am Ende des Lehrgangs fahren und erhält zudem 70 Prozent der Fahrten in Peking. Die verbleibenden 30 Prozent der Fahrten gehen an Richard und sein Team“, so Spies.

Bundestrainer Leopold: "Natürlich enttäuschend"

Bleibt Hafer verletzungsfrei, wird er die ersten drei Weltcups fahren, während Oelsner im Europacup auf Punktejagd für Olympia geht. Danach wird neu entschieden. Wichtig sei es, so der Bundestrainer, dass für die Olympiaqualifikation jeder bis zum 16. Januar 2022 an fünf Rennen je Disziplin teilnimmt.