Harnwegsinfektion bei Pelé: Brasilien-Legende muss Krankenhaus-Aufenthalt verlängern

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat seinen Klinik-Aufenthalt zur Behandlung eines vor rund einem halben Jahr entdeckten Tumors wegen einer Harnwegsinfektion verlängert. Dies berichtete das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf das Hospital Albert Einstein in São Paulo am Montag (Ortszeit). Demnach war die Infektion bei Routineuntersuchungen während des Aufenthalts entdeckt worden. Pelé war am 13. Februar erneut ins Krankenhaus gebracht worden. "Freunde, wie jeden Monat gehe ich ins Krankenhaus, um meine Behandlung fortzusetzen", hieß es da in einer Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account.

