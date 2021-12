Liverpool rettet Punkt in Unterzahl gegen Tottenham - Klopp-Team verliert Anschluss an ManCity

Der FC Liverpool trennt sich nach einer turbulenten Partie 2:2 (1:1) von Tottenham Hotspur und lässt Titel-Konkurrent Manchester City auf drei Punkte davonziehen. Die Spurs sind Siebter haben aber wegen des Corona-Chaos in England auch drei Spiele weniger absolviert.

Nachdem unter der Woche Abwehrchef Virgil van Dijk, Mittelfeld-Stratege Fabinho sowie Curtis Jones positiv auf Covid-19 getestet worden waren, musste Trainer Jürgen Klopp sein Startelf vor allem in der Zentrale erneut umbauen, weil auch Ex-Bayern-Profi Thiago am Sonntag einen positiven Corona-Test hatte. Zudem fehlte Kapitän Jordan Henderson krankheitsbedingt. Für das Duo begannen Naby Keita und James Milner. Dazu feierte der 19-Jährige Tyler Morton sein Startelf-Debüt für die Profis.

Während Liverpool erst vor drei Tagen zuletzt gespielt hatte, war es für die Spurs derweil die erste Partie seit zwei Wochen. Die letzten beiden Liga-Spiele zuvor waren dem Corona-Lage auf der Insel zum Opfer gefallen. Und die Gastgeber schienen nach der längeren Pause zu Beginn der Partie wacher, hatten die besseren Chancen und ging in der 13. Minute durch Harry Kane in Führung. Der Stürmer-Star hatte wenig später Glück, dass er nach einem harten Foul an Robertson (20.) nicht vom Platz flog.