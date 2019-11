ManCity-Trainer Pep Guardiola über Ex-Bayern-Star: Mit Arturo Vidal würde "ich in den Krieg ziehen"

Drei Jahre lang spielte Arturo Vidal für den FC Bayern München. In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister glänzte der mit Irokesenschnitt und zahlreichen Tattoos geschmückte Chilene vor allem mit Einsatz und seiner gewohnten Zweikampfstärke. Kein Wunder also, dass Pep Guardiola an seinen einstigen Schützling beste Erinnerungen hat und gegenüber Radio Catalunya ein besonderes Lob äußerte.