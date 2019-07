Mögliche Bundesliga-Rückkehr? Das sagt Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola

Liebeserklärung an die Premier League - nie mehr FC Barcelona und FC Bayern! In einem Interview mit der katalanischen Zeitung Ara hat Pep Guardiola, Erfolgstrainer von Manchester City, ein Bundesliga-Comeback sowie eine Rückkehr nach Barcelona kategorisch ausgeschlossen. "Ich habe hier alles, was ich verlangen kann, um meinen Job zu machen", sagte der 48-Jährige dem Blatt. "Ich werde nicht nach Barcelona oder Deutschland zurückkehren."

Guardiola erteilt Bundesliga- und Barcelona-Comeback eine Absage: "Habe alles, was ich brauche"

Deutliche Worte von Guardiola, der von 2013 bis 2016 beim FC Bayern in jeder Saison die Deutsche Meisterschaft gewann, sowie zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal (2014 und 2016). Mit dem FC Barcelona, dem Klub, bei dem er 2007 seine Trainerkarriere begann, gewann er neben Meisterschaften (2009 bis 2011) auch in den Jahren 2009 und 2011 auch die Champions League. Weitere Erfolge mit diesen Klubs werden laut Guardiola also nun nicht mehr hinzukommen.

Zumal Guardiola Manchester City und der Premier League allgemein eine Liebeserklärung gemacht hat: "Hier habe ich wirklich alles, was ich brauche. Zuhause (in Spanien; d. Red.) zu arbeiten, ist schwieriger, weil die Emotionen so intensiv sind und die Pressekonferenzen härter", so Guardiola, der mit ManCity zum zweiten Mal in Folge die Premier League gewann, in diesem Jahr zudem erstmals in England das nationale Triple.

Guardiola verrät: Deswegen freuen ihn seine Erfolge beim FC Bayern und Manchester City besonders

Der Star-Coach freut sich allerdings ganz besonders über eine ganz andere Errungenschaft von sich und seinem Trainerteam: "Was ich am meisten mag ist, dass ich den Leuten, die gesagt haben, dass wir nicht in der gleichen Weise (wie in Barcelona; d. Red.) auch in Deutschland und der Premier League spielen können, das Gegenteil bewiesen haben."

