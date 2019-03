Pep Guardiola über BVB-Star Jadon Sancho: "Wollte Herausforderung nicht annehmen"

"Er wollte diese Herausforderung nicht annehmen, diese Gelegenheit, herauszufinden, ob er dazu im Stande wäre" , sagte der spanische Fußballlehrer gegenüber Medienvertretern. Mit Leroy Sané, Raheem Sterling, Bernardo Silva und Riyad Mahrez sind die Citizens auf den offensiven Außenbahnen hervorragend aufgestellt. Sancho entschied sich wohl auch deshalb im Sommer 2017 für einen Wechsel zu Borussia Dortmund . "Er hat sich dazu entschieden. Also ist es so perfekt. Es läuft gut und ich möchte ihm zu seinen Leistungen gratulieren", zog Guardiola dennoch ein versöhnliches Fazit.

Sancho beim BVB überragend

Als positives Beispiel, dass man es auch als Talent in den Kader von Manchester City schaffen kann, führte Guardiola Phil Foden an. Der Mittelfeldspieler ist wie Sancho 18 Jahre alt und kommt in der laufenden Saison auf 23 Einsätze - allerdings nur acht davon in der Startelf. "Natürlich kann er mehr Minuten spielen, aber er könnte auch weniger spielen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er so jung ist", urteilte der City-Coach. Sancho ist dagegen beim BVB inzwischen nahezu unangefochtener Stammspieler.