Hamann: Warum ich den Hype um Pep Guardiola nicht verstehe und welche Trainer ich vor ihm sehe

Manchester City gegen den FC Liverpool – es ist das Top-Spiel in der Premier League. Am Sonntag steht das möglicherweise vorentscheidende Duell um die Meisterschaft an. Dietmar Hamann analysiert die Partie im Gespräch mit dem SPORTBUZZER - dabei verdeutlicht er auch, warum er den Hype im City-Trainer Pep Guardiola nicht teilt.