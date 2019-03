Darum drückt Pep Guardiola dem FC Bayern gegen den FC Liverpool die Daumen

Pep Guardiola drückt seinem Ex-Club Bayern München im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool am Mittwochabend die Daumen (So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Bayern? Ich bin ein Teil vom FC Bayern. Ich liebe München und die Bayern, weil sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dort zu arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn sie weiterkommen", sagte der Trainer von Manchester City am Dienstagabend nach dem 7:0 (3:0) gegen den Bundesligisten FC Schalke 04 im Achtelfinal-Rückspiel. Im Hinspiel hatten sich Liverpool und die Bayern torlos getrennt.