Lothar Matthäus: Rückholaktion von Pep Guardiola wäre "Gewinn für FC Bayern wie die Bundesliga"

Einer, der sich absolut für eine Rückkehr Guardiolas zu den Bayern ausspricht, ist Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. "Wenn der FC Bayern Ballbesitz-Fußball spielen lassen will, gibt es keine bessere Lösung als Pep Guardiola", schwärmt der ehemalige Bayern-Profi in der Bild. "Dann wäre er ein Gewinn für Bayern wie die Bundesliga." Guardiola, so die Sport Bild, soll neben bereits bekannten Kandidaten wie Ajax-Trainer Erik ten Hag (unter Guardiola einst Trainer von Bayern II) und Thomas Tuchel von PSG eine Option sein.

Rückkehr? Die besten Sprüche von Pep Guardiola als Bayern-Coach

Pep Guardiola: "Wenn dich der FC Bayern anruft, dann sagst du nicht nein"

Guardiola hatte sich erst vor wenigen Tagen über den FC Bayern geäußert - und vom Klub, für den er von 2013 bis 2016 als Trainer tätig war, in den höchsten Tönen geschwärmt."Wenn dich der FC Bayern anruft, dann sagst du nicht nein", gestand der Katalane gegenüber BT Sport. "Bayern ruft dich vielleicht ein Mal im Leben an, also muss man einfach dort hingehen." Er habe nicht lange überlegen müssen.

Ein Indiz vielleicht, dass die FCB-Bosse es nochmal bei ihrem einstigen Cheftrainer versuchen sollten? Für Lothar Matthäus ist insbesondere das gute Verhältnis von Guardiola zu Noch-Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein echtes Pfund.

Rückkehr von Guardiola zum FC Bayern? Lothar Matthäus bleibt spektisch

Guardiola bezeichnete sein Engagement in München als "unglaubliche Herausforderung" in einem "unglaublichen Klub". Geplant war dabei ein Wechsel in die Premier League, wo er drei Jahre später landete. "Eigentlich wollte ich nach England wechseln", gestand Guardiola. "Aber vielleicht wäre das einfach zu früh gewesen. Es hätte vier oder fünf Klubs gegeben, die interessant gewesen wären, aber Bayern ist eine einmalige Chance." Dennoch: Sein anschließendes Engagement bei ManCity nannte Guardiola "die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe".

Genau deshalb zweifelt auch Matthäus, ob eine Rückholaktion von Guardiola im Interesse aller Parteien sei. "Wenn man sich trennt, muss ja auch etwas nicht gestimmt haben. Das macht mich spektisch." Zumal Guardiola für den FCB auch eine teure Lösung werden würde. Sein bis 2021 gültiger Vertrag bei Manchester City soll mit rund 17,4 Millionen Euro dotiert sein - pro Jahr.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige