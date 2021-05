"Stolzer" Guardiola nach historischem Final-Einzug von Manchester City erleichtert: "Haben viel gelitten"

Manchester City schreibt Klub-Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt stehen die Citizens im Finale der Champions League. Zuletzt gelang der Sprung ins Endspiel des größten europäischen Vereinswettbewerbs 1970 – damals noch im Europapokal der Landesmeister. Und auch für Star-Trainer Pep Guardiola endete eine Durststrecke. Zehn Jahre musste der 50-Jährige seit seinem Königsklassen-Triumph mit dem FC Barcelona 2011 warten, bis er wieder über die Vorschlussrunde hinauskam. " Es war ein schwieriger Abend. Wir haben viel gelitten. Ich bin unglaublich stolz", sagte ein erleichterter Guardiola dem TV-Sender Sky und verwies auf die starke Saison seiner Mannschaft, die auch im nationalen Wettbewerb als Spitzenreiter nach dem Titel greift. "Wir sind im Finale und kurz davor, den Titel in der Premier League zu gewinnen". Anzeige

Der Finaleinzug in der Champions League sei auch aufgrund der Vorgeschichte aber abseits des anstehenden Liga-Titels etwas "ganz Spezielles" für ihn und den Klub. "Wir haben in den letzten Jahre viele Pokale gewonnen, aber die Champions League ist ein ganz besonderer Wettbewerb", so Guardiola weiter. In den vergangenen Jahren war Manchester immer wieder in der Favoritenrolle gegen Klubs wie Olympique Lyon, Tottenham Hotspur oder AS Monaco gescheitert, für Guardiola selbst war allein fünf Mal im Halbfinale Endstation.

Doppelpacker Mahrez glücklich Doch diesmal nicht – auch, weil ein Doppelpacker zum Protagonisten wurde: Zwei Tore von Riyad Mahrez sorgten für Jubel im Lager der Citizens. "Es stimmt, dass ich in den wichtigen Spielen dieser Saison getroffen habe. Ich freue mich sehr, dass ich der Mannschaft so helfen kann", erklärte der glückliche Doppeltorschütze im Nachgang, richtete aber zugleich den Blick nach vorn. "Am Samstag haben wir noch ein Spiel, das wir gewinnen müssen, um Meister zu werden. Dann konzentrieren wir uns auf das Champions-League-Finale", so Mahrez weiter.