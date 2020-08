Pep Guardiola floppt erneut in der Champions League: Der Lack ist ab

Pep Guardiola und die Champions League – das galt einst als schillerndste Kombination des Fußballs. 2009 und 2011 konnte der Katalane die Königsklasse als Trainer des FC Barcelona gewinnen. Zwei Titel in drei Anläufen; das machte den 49-Jährigen auf Anhieb zum wohl begehrtesten Coach seiner Generation. Neun Jahre und etliche Enttäuschungen später ist davon nicht mehr viel übrig – der Lack ist ab.

Zwar ist Guardiola weiter erfolgreich. Doch international wartet der Trainer von Manchester City seit mittlerweile 3368 Tagen auf Titel Nummer drei. Auch in diesem Jahr wird es nach dem 1:3 gegen Olympique Lyon nichts – obwohl City als Mitfavorit zum Finalturnier nach Lissabon gereist war. Der frühere Bayern-Coach hatte sich gegen die Underdogs aus Frankreich vercoacht, nicht zum ersten Mal zu viel überlegt; er setzte statt des offensivgewaltigen 4-3-3 auf eine defensive Ausrichtung – und verwirrte damit sogar seine Spieler, die erst aufwachten, als er das System umstellte. Das Aus? Verdient.

Aus England bläst Pep ein harter Wind entgegen. Den „größten Teil der Schuld“ für das dritte Viertelfinal-Aus in Folge müsse der Trainer auf sich nehmen, so der Daily Mirror. Dass Guardiola „K.o.-Spiele überkompliziert, ist zu einer Binsenweisheit geworden, da scheint es unmöglich, dass ein Trainer mit so klarem Denken diesem Muster noch folgt“, erregte sich der Guardian. „Immer noch versucht er Wege zu finden, seine eigenen Ängste, seinen manischen Intellektualismus in die feinen Details des elitären K.o.-Fußballs einzufügen.“

Internationale Pressestimmen zum Guardiola-Aus in der Champions League Pep Guardiola ist mit Manchester City aus der Champions League ausgeschieden. Die Presse sieht die Schuld für das Viertelfinal-Aus insbesondere beim Trainer. Der SPORTBUZZER zeigt die wichtigsten Reaktionen. ©

Ferguson nach CL-Finale 2011: "Niemand hat uns je so eine Abreibung verpasst"

Der Katalane sei „wie ein Weltklasse-Autor, der mit sein Romandebüt die Landschaft verändert; der es aber nie mehr schafft, noch ein Buch dieser Brillanz zu schreiben, obwohl er sein Genius über die Jahre immer wieder unter Beweis stellt“, twitterte Schriftsteller Musa Okwonga treffend.

Guardiolas letzter Triumph ist neun Jahre her. Im Mai 2011 zerlegte sein FC Barcelona Manchester United mit den Spielmachern Xavi und Andrés Iniesta und einem jungen Lionel Messi, gewann 3:1. „Sie sind das beste Team, gegen das wir in meiner Zeit als Trainer gespielt haben“, sagte United-Trainer Sir Alex Ferguson, da schon 25 Jahre lang im Amt. „Niemand hat uns je so eine Abreibung verpasst.“

Wer jedoch damit gerechnet hatte, dass Guardiola unschlagbar sei, täuschte sich. In seiner letzten Barca-Saison war 2012 gegen den späteren Sieger Chelsea (0:1, 2:2) im Halbfinale Endstation. Guardiola, aufgezehrt vom Druck und der bitteren Rivalität mit José Mourinho und willens, sich eine neue Herausforderung zu suchen, verabschiedete sich in ein Sabbatjahr.

Guardiola sieht sich beim FC Bayern als "gescheitert"

Als er schließlich beim FC Bayern vorgestellt wurde, war die Vorfreude riesig. Wo Guardiola ist, da ist Erfolg – so die Formel. National traf das auch zu, Guardiola wurde in seinen drei Bayern-Jahren immer Meister und zwei Mal Pokalsieger. Die Kür, die Champions League, endete aber stets im Halbfinale. 2014 erwies sich Real Madrid (0:1, 0:4) als unüberwindbare Hürde, 2015 der FC Barcelona (0:3, 3:2). Und 2016, als sein Wechsel nach England feststand, verhinderten Atlético Madrid (0:1, 2:1) und die Auswärtstorregel ein Happy End. Er sei wegen des Unvermögens, die Königsklasse zu gewinnen, bei den Bayern „gescheitert“, sagte er später.

Auch in Manchester, wo Guardiola 2016 loslegte, war der Auftrag klar: Champions League – oder nix. Geld spielt beim aus Abu Dhabi alimentierten Klub keine Rolle. Seit Guardiola Trainer ist, gab City über 800 Millionen Euro an Ablösen aus. Der Ertrag? Zumindest international überschaubar. 2017 war im Achtelfinale gegen Monaco Schluss (5:3, 1:3), danach immer eine Runde später gegen Konkurrenz aus England: 2018 schalteten Jürgen Klopp und Liverpool die Citizens aus (0:3, 1:2), 2019 wurde es gegen Tottenham dramatisch: Nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel gab es in Manchester ein Spektakel, bei dem es schon nach elf Minuten 2:2 stand. City hatte das Duell mit dem Treffer zum 4:2 gedreht, ein drittes Spurs-Tor stellte alles wieder auf den Kopf. In der Nachspielzeit schoss Raheem Sterling das 5:3 für City. Guardiola rastete aus vor Glück, doch der Videoassistent griff ein – Abseits, City war raus.

Aus in der Vorrunde und Halbfinal-Pleiten: Der Champions-League-Fluch von ManCity Bisher scheiterte Manchester City immer am selbstgesteckten Ziel, die Champions League zu gewinnen. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die Versuche, die nicht von Erfolg gekrönt waren. ©