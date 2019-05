Guardiola lobt Klopp und Liverpool nach furiosem Titel-Finale: "Müssen ihnen danken"

ManCity-Coach Pep Guardiola war nach der Titelverteidigung in der Premier League erleichtert. "Es war der mit weitem Abstand härteste Titel, den ich in meiner Karriere gewonnen habe", sagte der Spanier. Es sei etwas sehr Spezielles "in einer Liga mit diesen unglaublichen Trainern und unglaublichen Spielern zweimal hintereinander Meister zu werden". Guardiola lobte den Konkurrenten Liverpool, der den Kampf um die Meisterschaft extrem spannend gemacht hatte. "Wir haben früh gemerkt, dass Liverpool unglaublich sein wird", erklärte der Ex-Bayern-Coach: "Wir müssen ihnen danken, dass sie uns noch besser gemacht haben."

"Wir haben versucht, es ihnen so schwer wie möglich zu machen"

Jürgen Klopp hat den Blick nach dem verpatzten Kampf um den Titel in der Premier League gegen Manchester City schon wieder nach vorne gerichtet. "Wir haben genügend Zeit, um uns auf das wichtige Spiel in drei Wochen vorzubereiten. Gratulation an Manchester City. Wir haben versucht, es ihnen so schwer wie möglich zu machen, aber offenbar nicht schwierig genug", sagte der Trainer der "Reds" nach dem bedeutungslosen 2:0-Sieg gegen Wolverhampton. Dennoch sei er "stolz" auf seine Mannschaft. "Das Team hat viele große Schritte gemacht im vergangenen Jahr", betonte er.