Man-City-Trainer Guardiola adelt Liverpool-Coach Klopp: "Der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ"

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat den FC Liverpool mit Chefcoach Jürgen Klopp als zuletzt "härtesten Gegner" geadelt. "Wenn sie dominant auftreten, schnüren sie dich ein, dann gibt es kein Entkommen. Sie sind sehr schnell in der Rückwärtsbewegung und strategisch wie mental extrem stark", sagte der Katalane in einem am Freitag veröffentlichten DAZN-Interview. Spiele "man selbst dominant, finden sie Lücken, die sonst niemand findet", sagte Guardiola. "Jürgen Klopp ist der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ, wie ich ihn und sein Team schlagen kann", sagte der ehemalige Trainer des FC Bayern München über den englischen Meister.