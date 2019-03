Wildes Gerücht um Pep Guardiola: ManCity-Trainer soll bei Juventus im Wort stehen

Der ganze Fokus von Pep Guardiola liegt zurzeit auf dem Titelkampf in der englischen Premier League. Erstmals seit 2009 könnte der Katalane für eine erfolgreiche Titelverteidigung in Englands höchster Spielklasse sorgen. Das gelang zuletzt dem großen Sir Alex Ferguson. Neun Spieltage vor Schluss liegt Guardiola mit Manchester City einen Punkt vor dem FC Liverpool - nach einer furiosen Aufholjagd. Doch was passiert dann? In Italien machen wilde Gerüchte die Runde.