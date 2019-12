Bericht: Pep Guardiola mit Ausstiegsklausel bei Manchester City - Rückkehr-Chance für FC Bayern?

Zweites Saisonziel verpasst: So reagiert das Netz auf das Gladbach-Aus in der Europa League

Vor seinem Engagement in England war Guardiola von 2013 bis 2016 Trainer in München. Bis heute steht Guardiola mit dem FC Bayern gut in Kontakt. Berichten zufolge ist der Name Guardiola beim Rekordmeister schon häufig bei der Suche nach einem neuen Trainer gefallen. Der FCB sucht aktuell einen Nachfolger für Interimscoach Hansi Flick, entweder bereits für die Winterpause oder ab nächster Saison. Guardiola wäre eine Option ab Sommer. Sein Berater Josep Maria Orobitg dementierte bisher die Gerüchte. "Guardiola erfüllt immer seine Verträge. Pep ist zufrieden und sehr glücklich in Manchester", erklärte Orobitg.