Matthäus und Hamann geben Guardiola Schuld an ManCity-Pleite: So hat sich Pep vercoacht

Er hat es wieder einmal nicht geschafft: Pep Guardiola musste nach dem 0:1 im Finale der Champions League am Samstagabend Chelsea Thomas Tuchel gratulieren. Der Trainer von Manchester City ging indes leer aus - und das nicht zum ersten Mal. Der spanische Star-Coach, dessen zweiter und bis dato letzter Triumph in der Königsklasse nun zehn Jahre zurückliegt, hat sich im Endspiel von Porto nach Meinung von Lothar Matthäus und Dietmar Hamann vercoacht. Die beiden Sky-Experten kritisierten den 50-Jährigen nach dem Spiel für seine Aufstellung scharf. Anzeige

Die taktischen Umstellungen vor dieser wichtigen Partie beim englischen Meister konnte Matthäus nicht nachvollziehen. Der Weltmeister von 1990 bemängelte, dass Guardiola sechs Offensivkräfte, jedoch keinen defensiven Mittelfeldspieler in die Startelf berufen hatte. "Da haben sie zwei auf dieser Position, die eigentlich regelmäßig gespielt haben, Erfahrung mitbringen und die Balance herstellen in dieser Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat Chelsea sehr mutig nach vorne gespielt und da war ManCity überfordert - eben aufgrund der Aufstellung. So hat er noch nie gespielt. Und warum macht er es heute", wundert sich Matthäus. Auch so ein Trainer müsse aus den Fehlern der vergangenen Jahre lernen.

Hamann kritisiert Nicht-Berücksichtigung von Rodri

Diese Entscheidung des erfahrenen ManCity-Trainers sorgte auch bei Hamann für Unverständnis. Auf die Frage, ob sich Pep vercoacht habe, antwortete der Ex-Bayern-Profi: "Heute ja." Für ihn stehe außer Frage, dass Guariola "in diesem Fall heute das Spiel verloren hat". Diese Einschätzung machte der Experte insbesondere an dem defensiven Mittelfeldspieler Rodri fest, der überraschend nicht von Beginn an auflaufen durfte: "Er hat 34 von 38 Premier-League-Spielen und zehn von zwölf Champions-League-Spielen gemacht - und heute ist er nicht in der Startaufstellung. Du brauchst eine Balance in der Mannschaft. Das weiß er (Guardiola; Anm. d. Red.) besser als jeder andere."

Aus Sicht von Hamann war Rodri - neben Ruben Dias - einer der Schlüsselspieler dieser Saison, der für die defensive Stabilität gesorgt hat. "Was will er dem jetzt erzählen?", fragt sich der frühere deutsche Nationalspieler. Hamann legte via Twitter sogar noch einmal nach, verwies auf die insgesamt 53 Saisonspiele Rodris 2020/21. "Jedes Spiel ohne einen defensiven Mittelfeldspieler zu spielen, ist Wahnsinn - geschweige denn ein CL-Finale", so der 47-Jährige. Guardiola bleibt aufgrund dieser Final-Niederlage den Beweis weiterhin schuldig, dass er auch mit einer anderen Mannschaft als dem FC Barcelona die Champions League gewinnen kann. Weder in seiner Zeit beim FC Bayern (2013-2016) noch mit den Citizens (seit 2016) konnte er die Königsklasse bisher gewinnen. In den vergangenen Jahren war sein Team jeweils spätestens im Viertelfinale gescheitert.

An diesen Gegnern scheiterte Manchester City in der Champions League