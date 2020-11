Messi der Grund für Verlängerung? Guardiola dementiert: "Weiß nicht, was in seinem Kopf passieren wird"

Startrainer Pep Guardiola hat dementiert, dass seine Vertragsverlängerung bei Manchester City mit einer möglichen Verpflichtung von Lionel Messi im kommenden Jahr verbunden war. Nachdem der Katalane am Donnerstag seinen Kontrakt bei City bis 2023 verlängerte, wurden erneut Spekulationen laut, Messi würde in die englische Premier League zu Guardiola wechseln. „Sein Vertrag endet im kommenden Jahr und ich weiß nicht, was in seinem Kopf passieren wird. Im Moment ist er ein Spieler des FC Barcelona“, sagte Guardiola (49) am Freitag. „Wir haben unglaubliche Ziele, die wir erreichen wollen, und das ist alles, was wir im Kopf haben.“

Anzeige