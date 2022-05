"Guardiola erstickt Mannschaften": Hamann teilt nach CL-Aus gegen ManCity-Coach aus

Auf die denkbar bitterste Art und Weise ist Manchester City am Mittwochabend bei Real Madrid aus der Champions League rausgeflogen. Nach dem 4:3-Sieg im Hinspiel führten die "Citizens" auch im Bernabéu bis zur 90. Minute mit 1:0, ehe die "Königlichen" unglaubliche Comeback-Qualitäten bewiesen und sich durch einen Doppelpack von Rodrygo noch in die Verlängerung retteten. Dort versetzte Superstar Karim Benzema das Team von Trainer Pep Guardiola mit seinem Treffer zum 3:1 endgültig in Schockstarre – und schoss Real ins Finale. Anzeige

Der spanische Starcoach Guardiola, der mit ManCity seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 trotz gigantischer Transferausgaben noch nicht die Königsklasse gewinnen konnte, sah sich nach dem Ausscheiden in der spanischen Hauptstadt mit großer Kritik konfrontiert. Sky-Experte Dietmar Hamann ging auf seinem Twitter-Account allerdings auch hart mit Guardiolas Team ins Gericht. Er habe "noch nie eine Mannschaft gesehen, die so hilflos war wie City in den letzten 15 Minuten". "Normalerweise", so Hamann, "kriegst du immer noch eine Chance – sie nicht."

Anschließend ließ es sich der 48-Jährige aber nicht nehmen, auch gegen Guardiola auszuteilen: "Wenn du Spielern Verantwortung überträgst, agieren sie verantwortungsbewusst. Wenn du versuchst, das Spiel für sie zu spielen, nicht. Guardiola erstickt Mannschaften und Spieler darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Vergleicht das mit Ancelotti- oder Klopp-Teams."