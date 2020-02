Pep Guardiola will trotz Champions-League-Sperre ManCity-Trainer bleiben: "Sogar in der 4. Liga"

Manchester City steckt tief im Krisen-Modus: Nach der harten Bestrafung durch die UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay droht dem englischen Meister eine zweijährige Abstinenz in der Champions League - und ein tiefgreifender Umbruch, dessen Folgen noch gar nicht abzumessen sind. Kann ManCity seine Stars um Leroy Sané, Kevin de Bruyne und Raheem Sterling halten, ganz zu schweigen von Trainer-Star Pep Guardiola? Droht auch national eine Bestrafung?

Während sich erst in den kommenden Wochen und Monaten klären wird, welche Konsequenzen auf die Citizens zukommen, steht eines wohl schon fest. Pep Guardiola wird Trainer bleiben. Das habe der Katalane am Montag in Mannschaftskreisen erklärt. Sky zitiert den früheren Bayern-Trainer wie folgt: "Egal, in welcher Liga wir sind, ich werde hier sein. Selbst, wenn sie uns in die League Two (die vierte englische Liga, d. Red.) packen, werde ich hier sein." Auch die Times berichtet über Guardiolas Wunsch, bei ManCity zu bleiben.