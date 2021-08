Pep Guardiola über Transfer von Lionel Messi zu Manchester City: "Momentan nicht in unseren Gedanken"

Messi sei "momentan nicht in unseren Gedanken", sagte Guardiola weiter und dementierte damit entsprechende Gerüchte, die am Donnerstagabend aufgekommen waren. Dass der argentinische Ex-Weltfußballer Barcelona verlässt, erwischte auch den bekennenden Barca-Fan Guardiola kalt. "Es war für alle eine Überraschung, auch für mich. Ich habe weder mit ihm noch mit dem Präsidenten gesprochen, also weiß ich nicht, was passiert ist", sagte er. "Laporta hat heute deutlich zu den Gründen Stellung bezogen. Als Fan hätte ich es gern gesehen, wenn er seine Karriere beim Klub beendet." Barca-Boss Joan Laporta hatte den Abschied Messis mit finanziellen Schwierigkeiten durch Liga-Regularien begründet und im Grunde ausgeschlossen, dass es doch noch zu einer Einigung kommt.