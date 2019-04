Pep Guardiola über die Rolle von Leroy Sané und die Situation von Ilkay Gündogan: "Er will nicht verlängern"

Trainer Pep Guardiola will trotz der Hängepartie um eine Vertragsverlängerung von Ilkay Gündogan bei Manchester City weiter auf den deutschen Nationalspieler setzen. "Gündogan hat noch ein Jahr Vertrag und will nicht verlängern", sagte der Spanier vor dem Punktspiel am Sonntag bei Crystal Palace und ließ dabei offen, ob es sich bezüglich der bisher gescheiterten Verhandlungen um ein Zögern oder eine generelle Absage des Mittelfeldspielers handelt. Trotz der unklaren Situation um Gündogans Zukunft werde er den 28-Jährigen weiter aufbieten, stellte der Katalane klar.