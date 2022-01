FCA-Rekordeinkauf Pepi träumt: "Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen"

Rekordeinkauf Ricardo Pepi will sich durch seinen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg auch für die Weltmeisterschaft in Katar empfehlen. "Für mich war aber Augsburg die beste Option! Ich kann mich hier entwickeln: Nicht nur durch die Spiele, sondern genauso durch das intensive Training. Ich will mich hier auch für die WM empfehlen: Ich möchte mit den USA in Katar dabei sein!“, sagte der 19-Jährige in einem Interview der Sport Bild.

