Per Doppelschlag zum Heimsieg: Chemie Leipzig gewinnt 2:1 gegen Hertha-Bubis

Leipzig. Nach der unglücklichen Niederlage in Lichtenberg und der nicht kürzer gewordenen Ausfallliste war man versucht, Chemie nicht viele Chancen gegen die spielstarken Gäste einzuräumen. Dies schien sich auch zu bewahrheiten, denn in Hälfte eins gelang den Leutzschern rein gar nichts. Nicht ein einziger Torschuss war zu verzeichnen, keine Ecke, kaum gewonnene Zweikämpfe.

"Zwischen Liebe und Zorn"

"Ich muss das erst mal verarbeiten"

Dann aber schlug die Stunde der Routiniers. Zunächst traf Benny Schmidt nach einer Kopfball-Stafette (Vorarbeit Stefan Karau, 78.), dann spritzte Alex Bury in eine Freistoßflanke von Dennis Mast (Foul an Mauer) und vollendete zur 2:1-Führung (81.). Der Rest ging im wilden Jubel unter, Trainer Jagatic lief an der Seitenlinie jeden Angriff mit und war am Ende völlig fertig: "Ich muss das erst mal verarbeiten. Es ist mir schleierhaft, wieso wir in der ersten Halbzeit kaum Bälle gewonnen haben, aber Hertha hat auch ein geiles Spiel gemacht. Aber Wille schlägt Talent, das war schon immer so. Mit unserem immensen Willen und den Fans im Rücken haben wir das noch gedreht."