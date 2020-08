Fix: TV-Experte Per Mertesacker verlässt DAZN - und wechselt zum ZDF

Seit der Saison 2018/19 ist die Champions League bei DAZN zu sehen - und von Beginn an war Per Mertesacker für den Streaming-Dienst als Experte im Einsatz. Doch nach zwei Jahren in dieser Funktion ist für den Weltmeister von 2014 nun Schluss. Der ehemalige Abwehrspieler und der Sender entschieden sich gegen eine weitere Zusammenarbeit. Damit ist das Finale der Königsklasse zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain am Sonntagabend (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) sein letzter Einsatz am DAZN-Mikrofon. Die Zuschauer werden auf Mertesackers Analysen aber wohl auch künftig nicht verzichten müssen. Nach SPORTBUZZER-Informationen wird der 35-Jährige künftig als Experte für das ZDF arbeiten.