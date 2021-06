Weltmeister Per Mertesacker über seine EM-Vorfreude, die DFB-Chancen und seine ZDF-Tätigkeit

Er ist neben Bastian Schweinsteiger (ARD) und ZDF-Kollege Christoph Kramer der dritte TV-Experte bei dieser Europameisterschaft, der 2014 mit Deutschland Weltmeister geworden ist: Per Mertesacker begleitet die deutsche Nationalmannschaft bei der EM. Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, erklärt der 36-Jährige, wie groß seine Vorfreude auf das paneuropäisch ausgetragene Turnier ist und verrät, was er dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw zum Abschied wünscht.

Herr Mertesacker, diese Fußball-Europameisterschaft wird keine normale sein. Wo werden Sie denn im Einsatz sein als ZDF-Experte?

Wir haben unsere Homebase auf dem Lerchenberg in Mainz und werden von dort aus berichten – so gut das eben geht. Natürlich will man gern so eng wie möglich dabei sein, um die Emotionen mitzunehmen. Aber wir werden die Spiele auch vom Stützpunkt Mainz aus genießen. Es fehlt ein bisschen was, das ist klar. Aber die Gesundheit aller Menschen steht im Vordergrund. Natürlich wäre ich zum Halbfinale und Finale gern zurück in London bei meiner Familie. Mal sehen, was überhaupt geht. Ich habe schon die Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen bis zur EM noch weiter nachlässt. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir das Turnier überhaupt austragen können.

Ist es denn eine gute Idee, in diesen Zeiten eine EM in elf Ländern zu veranstalten?

Es gab ja von Anfang an viel Kritik an dieser Idee, schon vor Corona, ohne diese Pandemie, in der dieser Plan noch viel absurder klingt. Es hat mir persönlich immer besser gefallen, wenn ein Land als EM-Gastgeber sich und seine Kultur vorstellen kann oder auch zwei sich zusammentun wie Österreich und die Schweiz oder Polen und die Ukraine. Ich weiß nicht, ob dieser Zwölf-Städte-Modus jetzt wirklich den Zeitgeist trifft, mit Blick auf die Lage in Europa, mit Blick auf England und den Brexit. Ich glaube, man sollte sich eher zurückbesinnen auf den früheren Modus, bei dem ein Land sich präsentieren kann, wie Deutschland beim Sommermärchen 2006. Sich als Nation zu zeigen oder als Zuschauer ein Land und seine Kultur kennenzulernen, ist viel schwieriger, wenn noch zehn andere im Boot sind. Das hat mir besser gefallen. Deswegen war ich von der Idee nie überzeugt, schon vor Corona nicht.