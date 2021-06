Partien, Experten, Preis: So seht Ihr die Spiele der Fußball-EM live im TV und im Stream

Im Ersten wird am 11. Juni (21 Uhr) das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien in Rom übertragen. Insgesamt 13 Gruppenspiele sind dort zu sehen, darunter die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal am 19. Juni (18 Uhr) und in der gleichen Gruppe das Aufeinandertreffen von Ungarn und Frankreich (19. Juni, 15 Uhr). Im Achtelfinale darf die ARD insgesamt fünf Spiele zeigen. Danach laufen zwei Viertelfinals sowie ein Halbfinale beim öffentlich-rechtlichen Sender.

ZDF

Da der Auftakt des Turniers in der ARD läuft, wurde das Finale am 11. Juli (21 Uhr) an den Mainzer Sender vergeben. Auch beim ZDF sind 13 Gruppenspiele zu sehen. Der Auftakt des DFB-Teams gegen Frankreich am 15. Juni (21 Uhr) wird dort ebenso übertragen wie das Gruppenspiel der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Ungarn am 23. Juni (21 Uhr). Hinzu kommen drei Spiele im Achtelfinale, zwei im Viertelfinale (mit Vorwahlrecht) und ein Halbfinale sowie das Endspiel.