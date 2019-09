Per Mertesacker spricht über Attacke auf Arsenal-Star Mesut Özil: "Es gab eine große Diskussion"

Nach dem Überfall auf den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich der englische Premier-League-Club FC Arsenal mit der Bedrohung durch Gangs in London auseinandergesetzt. Das berichtete Özils ehemaliger Teamkollege Per Mertesacker. "Es gab eine große Diskussion über Banden in London und die Sicherheitsfragen. Welches Auto du fährst, welchen Schmuck du trägst", sagte der 104-malige Nationalspieler, der von 2011 bis zu seinem Karriereende im vergangenen Sommer bei Arsenal spielte, der Nachrichtenagentur _AP_. Man müsse sich des Risikos bewusst sein, "dass jederzeit etwas passieren kann. Und dies sind Beispiele, die man vermeiden will."