Offiziell! Per Mertesacker wird TV-Experte beim ZDF - Debüt schon am Donnerstag

Jetzt ist es auch offiziell: Nach rund zwei Jahren als TV-Experte beim Streamingdienst DAZN arbeitet Per Mertesacker ab sofort in gleicher Funktion beim ZDF. Wie der Sender am Montagmorgen bekanntgab, wird der Ex-Nationalspieler schon beim Nations-League-Auftakt am kommenden Donnerstag in Stuttgart erstmals im Einsatz sein. Der SPORTBUZZER hatte bereits am 23. August über die Personalie berichtet. Mertesacker wird auch die wegen der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verschobene Europameisterschaft mit seiner Expertise begleiten.