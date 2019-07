Per van Vlerken triumphiert beim 36. Leipziger Triathlon

Als schnellste Frau landete Yvonne van Vlerken - Ehefrau des Gesamtsiegers - wie im Vorjahr unter den Top 10. Auf der rund 1,5 km langen Schwimmstrecke setzen sich Favorit Per van Vlerken und der Vorjahreszweite Marcus Wöllner schnell ab und kommen nach rund 20 Minuten als erste aus dem Wasser. Etwa fünf Minuten später steigt Van Vlerkens Ehefrau Yvonne als erste Frau mit der Top 20-Traube aus dem Kulkwitzer See.

Auf dem Rad muss Wöllner früh abreißen lassen – Per van Vlerken fährt gut vier Minuten Vorsprung heraus. Fast zeitgleich rast Wöllner zusammen mit dem Dritten Christian Altstadt (LTE Erfurt) in den Wechselgarten. Beim 10 km-Lauf am Ufer des „Kulki“ setzt sich Altstadt gegen Wöllner durch, der im Vorjahr den Vize-Titel errungen hatte. Der Triumph von Van Vlerken geriet derweil zu keiner Zeit in Gefahr. Maximilian König