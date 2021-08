Perez-Rot und Söyüncü-Patzer: Leicester verliert deutlich – West Ham springt an Spitze der Premier League

West Ham United hat sich mit einem starken Auftritt die Tabellenführung in der Premier League gesichert. Die Schützlinge von David Moyes setzten sich am Montagabend zum Abschluss des zweiten Liga-Spieltags gegen Leicester City klar mit 4:1 (1:0) durch. Pablo Fornals hatte die Gastgeber nach einem schnellen Konter mit 1:0 in Führung gebracht (26.), ehe sich Leicester City mit dem Platzverweis für Ayoze Perez selbst dezimierte (40.). Said Benrahma erhöhte kurz nach der Pause nach einem kapitalen Schnitzer von Ex-Bundesliga-Profi Caglar Söyüncü auf 2:0 (56.). Der Anschluss durch Youri Tielemans kam zu spät (69.), Michail Antonio (80./85.) erhöhte per Doppelpack sogar noch auf 4:1. Die "Hammers" gewannen damit auch das zweite Spiel der neuen Saison und sprangen am FC Chelsea vorbei auf Rang eins, Leicester kassierte die erste Pleite und rutschte auf Platz zwölf ab.

