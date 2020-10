BVB-Manager Zorc gibt bekannt: Borussia Dortmund leiht Marius Wolf an 1. FC Köln aus

Der 1. FC Köln hat sich mit Borussia Dortmund auf ein Leihgeschäft von Marius Wolf geeinigt. Wie BVB-Manager Micheal Zorc am Freitag bestätigte, wechselt der 25-jährige Offensivspieler vorerst zu den Rheinländern. "Wir haben uns mit dem FC auf eine Leihe verständigt, die bis zum Ende der Saison gehen wird", sagte Zorc auf der Spieltags-Pressekonferenz. Vertraglich gebunden ist Wolf noch bis Sommer 2023 an den BVB. Der frühere Spieler von Eintracht Frankfurt könnte bereits im Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag im Kader stehen.