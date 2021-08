Bayer Leverkusen verpflichtet französisches Top-Talent Amine Adli vom FC Toulouse

"Das ist zum Ende der Wechselperiode noch einmal ein ganz wichtiger Transfer für uns", sagte Sportdirektor Simon Rolfes in einer Pressemitteilung des Vereins. "Amine Adli ist das letzte Puzzleteil, das wir bei der Zusammenstellung unseres Kaders noch unbedingt einsetzen wollten. Er hat enormen Speed und eine sehr gute Technik, ist überaus wendig und trickreich. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren eine Menge Freude an ihm haben werden."

Der talentierte Stürmer war im vergangenen Jahr unangefochtener Stammspieler in Toulouse. In 33 Spielen in der Saison 2020/21 erzielte der 21-jährige Angreifer acht Tore und legte sieben weitere auf. Kurios: In seinem ersten und einzigen Toulouse-Spiel in dieser Saison sah er in der fünften Minute der Nachspielzeit die Rote Karte. Für die U18-Nationalmannschaft Frankreichs stand er zudem fünf mal auf dem Platz und traf dabei einmal. Als Flügelspieler ausgebildet wurde er im Großteil der Spiele in der Sturmspitze aufgeboten.