Perfekt: Bayer Leverkusen holt Trainer Gerardo Seoane als Wolf-Nachfolger - Vertrag bis 2024

Drei Spielzeiten war Gerardo Seoane Trainer der Young Boys Bern, dreimal feierte er mit der Mannschaft die Schweizer Meisterschaft und zudem einmal den Pokalsieg. Zur kommenden Saison übernimmt der Erfolgscoach den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Wie die Werkself am Mittwoch offiziell bekanntgab, erhält der 42-jährige Schweizer einen Dreijahresvertrag. Anzeige "Mit Gerardo Seoane wollen wir in der kommenden Saison wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Schweizer Meister geworden und hat 2020 auch den Pokalsieg geholt – und das mit einer attraktiven und offensiven Spielidee, die unserer Philosophie in Leverkusen sehr nahekommt", wird Sportdirektor Simon Rolfes in einer Pressemitteilung zitiert: "Über einen angriffslustigen, dominanten und technisch anspruchsvollen Stil definieren wir uns hier seit langem. Und diese Spielweise wollen wir in den kommenden Jahren gemeinsam mit Gerardo Seoane weiterentwickeln und damit erfolgreich sein."

Wie Sport1 und der Kölner Express am Dienstagabend berichtet hatten, sei eine Ablöse fällig, denn der Coach hatte in Bern noch einen Vertrag bis 2023. Mit möglichen Bonuszahlungen könne die Ablöse, die Bayer nach Bern überweisen müsse, auf rund zwei Millionen Euro anwachsen, berichtete die Bild. Seoane ist den Leverkusener Funktionären bestens bekannt ist. Denn in der Europa League hatten sich die Young Boys im Februar mit zwei Siegen gegen Bayer Leverkusen überraschend durchgesetzt - mit einem 4:3 in Bern und einem 2:0 in Leverkusen.