Perfekt: Bayer Leverkusen verpflichtet Mitchel Bakker von Paris Saint-Germain – Vertrag bis 2025

Bayer Leverkusen rüstet in der Abwehr auf. Wie der Bundesligist am Montagabend bekannt gab, kommt Linksverteidiger Mitchel Bakker vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain an den Rhein. Der Niederländer unterschreibt bei der Werkself einen Vertrag über vier Jahre, der bis zum 30. Juni 2025 datiert ist, PSG soll allerdings eine Rückkaufoption haben. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

Anzeige