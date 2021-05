Perfekt: Bayer Leverkusen verlängert mit Florian Wirtz – Supertalent will "in naher Zukunft Titel"

Bayer 04 Leverkusen bindet ein Supertalent: Wie der Bundesligist am Montagnachmittag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Neu-Nationalspieler Florian Wirtz vorzeitig langfristig verlängert. Der Mittelfeldspieler, der im Frühjahr von Bundestrainer Joachim Löw erstmals ins DFB-Team berufen worden war und am Montag seinen 18. Geburtstag feierte, unterzeichnete ein neues Arbeitspapier über fünf Jahre, das bis zum 30. Juni 2026 datiert ist.

"Nicht nur die erstmalige Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft belegt, dass Florian in den anderthalb Jahren hier in Leverkusen eine fantastische Entwicklung genommen hat", lobte Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler den Youngster, der bisher zu 44 Einsätzen im Dress der Werkself kam, die ihn im Januar 2020 vom Lokalrivalen 1. FC Köln abgeworben hatte.

Wirtz: Verbesserung "ist und bleibt mein Anspruch"

Wirtz habe das Potenzial, "in den nächsten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler, zu einer Stütze unserer Mannschaft (zu) werden", schloss Völler. Auch der gebürtige Pulheimer zeigte sich ambitioniert: "Ich konnte mich in einer tollen Mannschaft fußballerisch weiter verbessern – das ist und bleibt mein Anspruch. Mit meinen Leistungen will ich dazu beitragen, dass wir hier in naher Zukunft Titel erreichen können."