Perfekt: Chelsea-Stürmer Abraham wechselt zur AS Rom – Tuchel-Klub sichert sich wohl Rückkaufoption

Die AS Rom macht den zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte perfekt. Wie der Serie-A-Klub am Dienstag offiziell bekanntgab, wechselt Tammy Abraham mit sofortiger Wirkung vom FC Chelsea zu den Giallorossi. Der Klub von Neu-Trainer José Mourinho gibt 40 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler aus - teurer war nur Patrik Schick (42 Millionen Euro), der inzwischen bei Bundesligist Bayer Leverkusen unter Vertrag steht.

"Man spürt, wenn ein Verein einen wirklich will, und die Roma haben es mir gegenüber deutlich gezeigt", wird Abraham, der die Rückennummer neun erhält, in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "Dies ist ein Verein, der es verdient, um Titel zu kämpfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wichtige Trophäen zu gewinnen. Und ich habe vor, diese Art von Wettbewerben wieder zu spielen. Ich möchte der Mannschaft helfen, dieses Ziel zu erreichen und die Roma auf das Niveau zu bringen, das sie verdient."

Abraham unterzeichnet einen Vertrag bis Ende Juni 2026 und folgt bei der Roma auf den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko. Der 35-Jährige wechselte in diesem Sommer zu Inter Mailand und erhielt dort einen Kontrakt über zwei Jahre. Beim FC Chelsea kam Abraham unter Trainer Thomas Tuchel nur selten zum Einsatz. Zudem gaben die Blues vor wenigen Tagen die Verpflichtung von Romelu Lukaku bekannt. In 82 Pflichtspielen für die Profi-Abteilung des Londoner Klubs erzielte Abraham 30 Treffer. Wie verschiedene Medien berichten, sichert sich Chelsea eine ab 2023 gültige Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro.