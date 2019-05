Perfekt! David Wagner wird neuer Trainer beim FC Schalke 04: "Situation zum Positiven verändern"

Die Verpflichtung von David Wagner als Trainer des Bundesligisten FC Schalke 04 ist perfekt. In einer Mitteilung des Revierklubs bestätigt Sportchef Jochen Schneider diese Entscheidung.

„Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt: Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo. Aber auch einer, der mit seiner Persönlichkeit ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann“, sagt Schneider.