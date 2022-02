Last-Minute-Transfer perfekt: Dele Alli wechselt von Tottenham zum FC Everton – Ablöse noch nicht fällig

Der FC Everton rüstet kurz vor Transfer-Ende für die restliche Saison in der Premier League ordentlich auf. Zunächst gaben die Toffees am Deadline Day die Verpflichtung von Trainer Frank Lampard bekannt. Danach folgte Leih-Bestätigung von ManUnited-Profi Donny van de Beek sowie der ablösefreie Transfer von Tottenhams Dele Alli, den der Klub aus Liverpool erst gegen 01:20 Uhr am Dienstag bekanntgab. Dass in der Nacht auch noch der Transfer von Torhüter-Talent Billy Crellin (Fleetwood Town) bekanntgeben wurde, ging etwas unter. Denn van de Beek und Alli sind die neuen Stars bei Everton. Während es sich bei dem niederländischen Nationalspieler um eine Leihe ohne Kaufoption handelt, ist die Transfersituation bei Alli offenbar sehr kurios.

