Perfekt: Eddie Howe wird neuer Trainer bei Newcastle United - "Es ist eine große Ehre"

Eddie Howe wird neuer Trainer von Newcastle United. Das bestätigte der Premier-League-Klub am Montag. Howe erhält bei Newcastle einen Vertrag bis 2024. Nachdem sein Vorgänger Steve Bruce Mitte Oktober entlassen wurde, haben die "Magpies" in Eddie Howe nun den Coach gefunden, der den neureichen Klub aus dem Tabellenkeller der Premier League führen soll. Nach der Übernahme des Klubs am 7. Oktober diesen Jahres durch ein milliardenschweres saudisches Konsortium um Kronprinz Mohammed bin Salman hatte sich Newcastle auf Trainersuche befunden.

