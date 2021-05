Perfekt: Eintracht Frankfurt holt RB-Sportdirektor Krösche als Bobic-Nachfolger

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand bei einem Bundesliga-Konkurrenten fündig geworden. Wie die SGE am Samstagmorgen vermeldete, schließt sich Markus Krösche nach dessen Vertragsauflösung bei RB Leipzig dem hessischen Champions-League-Kandidaten an. Der Nachfolger von Fredi Bobic erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

"Mit Markus Krösche gewinnen wir einen absoluten Fachmann auf dieser so wichtigen Position. Auf all seinen Stationen hat er erfolgreich gearbeitet und wir sind sicher, dass wir mit ihm die positive Entwicklung von Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben können“, wird Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG, in einer Vereinsmitteilung zitiert.