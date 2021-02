Perfekt! Eintracht Frankfurt verpflichtet türkisches Top-Talent Ali Akman von Bursaspor

Ali Akman entscheidet sich für die Bundesliga - genauer gesagt für Eintracht Frankfurt. Das türkische Top-Talent wechselt von Bursaspor an den Main. Wie die Hessen am Montagmittag bekanntgaben, kommt der Angreifer aus der zweiten türkischen Liga ablösefrei. Der 18-Jährige unterzeichnet bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

In der aktuellen Spielzeit erzielte Akmann bereits zehn Treffer in 18 Spielen für Bursaspor in der 1. Lig - zudem steuerte der Offensivspieler drei Torvorlagen bei. Das große türkische Talent sei verschiedenen Medienberichten zufolge unter anderem auch im Fokus einiger europäischer Top-Klubs gewesen. Vereine wie Manchester United, OSC Lille und Red Bull Salzburg konnten sich am Ende gegen die Eintracht aber nicht durchsetzen. Akmann ist nach Unions Linksverteidiger Christopher Lenz der zweite Sommer-Neuzugang der Hessen.