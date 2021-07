Perfekt: Eintracht Frankfurt holt Stürmer Rafael Santos Borré – Vertrag bis 2025

Der Kontrakt des kolumbianischen Nationalspielers bei River Plate lief am 30. Juni aus, eine Ablöse wird für Borré daher nicht fällig. Transfermarkt.de schätzt den Marktwert des Angreifers auf 17 Millionen Euro. In der vergangenen Saison erzielte der 25-Jährige insgesamt acht Treffer in 13 Spielen.

Borré folgt bei der Eintracht auf Torjäger André Silva, den es zu RB Leipzig zieht. Der portugiesische Nationalspieler erhält beim Bundesliga-Zweiten einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2026. "Ich will unbedingt auf allerhöchstem Niveau spielen und das bedeutet Champions League", erklärte Silva am Freitag in einer RB-Mitteilung. Der 25 Jahre alte Stürmer hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 28 Tore für die Eintracht erzielt und war damit zweitbester Liga-Torjäger hinter Rekordmann Robert Lewandowski (41) vom deutschen Meister FC Bayern München.